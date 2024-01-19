Олимпийская чемпионка Ласицкене станет одним из наставников на чемпионате России по прыжкам

Как стало известно «СЭ», российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене станет звездной гостьей на чемпионате России по прыжкам фигуристов, который пройдет 20-21 января на «ЦСКА Арене» в Москве.

Помимо нее, приглашены другие известные российские спортсмены — гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

Они будут делиться спортивным опытом с фигуристами в качестве звездных наставников у бортика. В том же статусе выступит на турнире снявшаяся с него Камила Валиева.