Олимпийский чемпион рассказал, как за золотые монеты купил машину на японском рынке

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в интервью «СЭ» рассказал, как после победы на первом выигранном чемпионате мира в Японии купил за призовые в виде золотых монет машину.

— В ваше время можно было на соревнованиях столько заработать, как сейчас — полмиллиона рублей, миллион?

— Нет. В мое время и на международных «Гран-при» призовых не было, только за чемпионаты Европы и мира. Уже в конце 90-х начали появляться бонусы. Когда я начинал кататься, нам деньги не платили. Причем все призовые забирало государство, и поэтому ISU специально сделал золотые монеты, которые вручались лично нам.

— И что с ними потом делать? Продавать?

— Типа того. Тебе дают маленькую коробочку. Если выиграл — три большие монеты, если второй — поменьше. Чистое золото. Кто-то продавал, как помню. Я, когда впервые выиграл чемпионат мира в 1990 году, за эти монеты пошел и купил в Японии машину.

— Это как? Прямо на рынке?

— Да, пошел на авторынок. Не новую, но все-таки японскую — Nissan Sunny. Может, доплатил небольшую сумму, сделали вместе с доставкой. Пришла ко мне в Одессу паромом через два-три месяца.

— Вот это время было.

— Так я еще на ней три года отъездил и продал в России за те же деньги. (Смеется.) Стоила 1500 долларов.

Полностью интервью Артура Дмитриева можно прочитать здесь.