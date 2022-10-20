Даниелян объяснил участие в Кубке Санкт-Петербурга вне конкурса

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал, почему он выступает на втором этапе Кубка Федерации Санкт-Петербурга вне конкурса. Он отметил, что по документам по-прежнему является московским фигуристом.

За короткую программу фигурист набрал 90,57 балла, но в протоколах участников турнира его нет.

— Я выступал вне конкурса. Это питерский старт, я пока числюсь как москвич, а здесь выступают исключительно питерские ребята. Мы приняли решение здесь выступить буквально за пару дней до старта. Мне сейчас нужно набирать форму, — рассказал Даниелян журналистам.

В конце августа серебряный призер чемпионата России-2020 ушел от Елены Буяновой, с которой работал с 2016 года. Теперь Даниелян тренируется под руководством Евгения Рукавицына.