Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:58

Паралимпиец Федяев обратился с советом к Костомарову: «Первые два-три года на протезе — это ад»

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Паралимпиец Роман Федяев высказался о ситуации, которая сложилась с российским фигуристом Романом Костомаровым.

«Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия очень большой ценой. Никто не заставлял его это делать. Я не могу сказать, что история вызывает у меня большое сочувствие, я сам на протезе уже десять лет. Многие у меня друзья на протезах тоже ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами. Что я хотел бы сказать Роману? Первые два-три года на протезе — это ад, который нужно будет перетерпеть. Сразу скажу, что сильно больно будет. Но попозже все проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет налаживаться. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — приводит слова Федяева News.ru.

25 мая стало известно, что Костомарова не удается вывести из депрессии, несмотря на постоянные занятия с психологом. Спортсмен переживает из-за ампутации конечностей.

На данный момент Костомаров готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы он мог встать на протезы.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Фигурное катание
Роман Костомаров
6
Обсудить
Читайте также
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Доля импортных продуктов в России резко сократилась
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Кириллова рассказала, почему рассталась со своим партнером Чегодаевым

Жулин — о словах Федяева о Костомарове: «Не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания»