Слюсаренко — о распаде пары Панфиловой и Рылова: «Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться»

Тренер пары Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова Павел Слюсаренко рассказал, почему фигуристы решили завершить карьеру. «Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться», — приводит слова Слюсаренко ТАСС. 19-летняя Панфилова и 21-летний Рылов — чемпионы мира среди юниоров, чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр-2020, победители финала юниорского «Гран-при» (2019/20).