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Фигурное катание

Сегодня, 12:46

Ригини: «Фигурное катание загибается из-за того, что спортсмены не могут заработать денег»

Мария Гусева
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Российский и итальянский фигурист Иван Ригини высказал мнение, что фигурное катание страдает от отсутствия спонсоров.

«Фигурное катание — некоммерческий вид спорта. Мы не можем показывать ничего. Коньки — только у себя в соцсетях, логотипы на официальных тренировках ты должен заклеивать. Поэтому спонсоры и не идут в фигурное катание, — цитирует «Чемпионат» Ригини. — Фигурное катание загибается только из-за того, что спортсмены не могут заработать денег. Вот спонсируются российские этапы «Гран-при» — ни для кого не секрет, сколько там можно заработать. За счет этого больше спортсменов будет приходить в фигурное катание, несмотря на то что мы отстранены на долгий срок».

В марте Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

Источник: Чемпионат
Фигурное катание
Иван Ригини
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