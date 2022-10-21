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Фигурное катание

Сегодня, 18:56

Лайшев поддержал решение РУСАДА сделать дело Валиевой конфиденциальным

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление РУСАДА о том, что все процессы и процедуры по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будут конфиденциальными.

«Это правильное решение. Камила сможет спокойно готовиться и заниматься своей непосредственной деятельностью. Это поможет сохранению самого главного — нервной энергии. Мы все переживаем за нее и желаем ей успехов», — сказал Лайшев «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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