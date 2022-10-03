Авербух — о новом сезоне «Ледникового периода»: «Медведева продолжит выступать на льду»

Продюсер Илья Авербух подтвердил «СЭ», что новый сезон шоу «Ледниковый период» состоится. Съемки начнутся 6-7 октября.

«Первые съемки «Ледникового периода» пройдут 6 и 7 числа. Совсем скоро шоу будет на экранах телевизоров. Что касается состава участников, то пока я сохраню определенную интригу. Этот сезон проекта называется «Снова вместе». В нем будут принимать участие герои, проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона. Герои разных сезонов собираются для того, чтобы в борьбе проявить себя. Будет возвращение второй команды Александра Жулина и наше с ним соперничество. Будут изменения и среди ведущих. Что касается Жени Медведевой, то она продолжит выступать на льду», — сказал Авербух «СЭ».

Медведева уже выступала в «Ледниковом периоде» в паре с тиктокером Даней Милохиным. По итогам проекта они заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий.