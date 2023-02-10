Пульмонолог заявил, что у врачей Костомарова не было вариантов кроме ампутации

Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, почему ампутация стопы олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову была необходима.

«Когда фигуриста лечили от запущенной пневмонии, антибиотики лили ведрами — лечение очень мощное, другого выхода, как правило, нет. Это приводит к разрушению возбудителя — бактерии пневмококка. А разрушаясь, она выделяется токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы. Он даже приводит к коллапсу и фатальному исходу, потому что блокирует работу сердца и сосудов», — приводит слова Пурясева "KP.RU".

7 февраля ТАСС сообщил, что 45-летнему спортсмену ампутировали обе стопы и сейчас идет борьба за руки. Костомаров находится в сознании.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.