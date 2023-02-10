Хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова

Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков рассказал, почему ампутация стопы олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову была необходима.

«Убрать очаг воспаления — значит, попытаться спасти пациента от более тяжелых последствий, в частности, почечно-печеночной недостаточности. Это очень серьезно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов», — приводит слова Шестакова "KP.RU".

7 февраля ТАСС сообщил, что 45-летнему спортсмену ампутировали обе стопы и сейчас идет борьба за руки. Костомаров находится в сознании.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.