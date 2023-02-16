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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

«Пятый канал»: легкие фигуриста Костомарова практически отказали

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Появились новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Пятый канал» сообщает, что у Костомарова возникли новые осложнения — легкие почти не работают, а также наблюдаются поражения сосудистой ткани. Кроме того, в плевральной полости образовалась жидкость, которой раньше не было.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Оксана Домнина и&nbsp;Роман Костомаров. «Роман не чувствовал себя плохо, только немного кашлял». Супруга и врачи Костомарова впервые рассказали о состоянии спортсмена
Источник: «Пятый канал»
Фигурное катание
Роман Костомаров
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