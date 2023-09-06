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Сегодня, 18:30

РИА «Новости»: Грассль покинул группу Тутберидзе из-за нарушения антидопинговых правил

Грассль покинул группу Тутберидзе из-за нарушения антидопинговых правил
Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниэль Грассль.
Фото Reuters
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль ушел из группы российского тренера Этери Тутберидзе из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, 21-летний спортсмен пропустил три допинг-теста. Вероятно, что это случилось из-за технической ошибки — Грассль указал, что находится в Италии, хотя в этот момент тренировался в Москве. Ему грозит дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.

Итальянец тренировался в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Он объявил об уходе 5 сентября.

21-летний Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года, победителем «Гран-при Великобритании» (2022), бронзовым призером «Гран-при Италии» (2021), а также четырехкратным чемпионом Италии (2019—2022).

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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