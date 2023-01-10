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Фигурное катание

Сегодня, 18:52

Роднина посоветовала Назарычеву обратится к психиатру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на высказывания фигуриста Михаила Назарычева о возможной смене гражданства.

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.

Ранее, объясняя переезд в США, Назарычев заявил, что не чувствовал себя в безопасности в России.

В прошедшем сезоне Назарычев в паре с Юлией Артемьвой завоевал серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое итоговое место. На юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми. Рассталась пара летом 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-esli-nazarychev-ne-chuvstvuet-sebya-v-bezopasnosti-v-rossii-sovetuyu-emu-obratitsya-k-psikhiatru-218851/
Фигурное катание
Ирина Роднина
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