Роднина — об отсутствии Дэвис и Смолкина на ЧР: «Пусть Тутберидзе объяснит. На кофейной гуще гадать не собираюсь»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, почему дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не приедут на чемпионат России.

«Я не оценщик и оценивать их не могу. Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому он не может покинуть Америку, а может, не хочет. Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно. На кофейной гуще гадать не собираюсь», — приводит Sport24 слова Родниной.

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин примут участие в рождественском шоу в США.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.