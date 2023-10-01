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Роднина: «Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Она верит в справедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Почему затягивают решение Влиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласное мнения. Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю вв непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-veryu-v-nepredvzyatost-cas-i-spravedlivoe-reshenie-po-valievoj/
Ирина Роднина
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