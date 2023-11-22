Савосин — о завершении карьеры: «В прошлом году посещали такие мысли, но понял что тянет на лед»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему не стал завершать карьеру когда уходил из соревнований на год.

«Бывало, что посещали мысли и о завершении карьеры, задумывался об этом, конечно. Но, скажем так, не сильно много об этом думал, понимал, что еще хочу кататься, тянет на лед. Хочется выступать, поэтому достаточно быстро я решил возобновить подготовку к следующему сезону.

Я с детства в фигурном катании, понимал и видел, сколько сил потратил до этой паузы, и, по сути, больших побед не было. Поэтому хотелось как-то конвертировать вложенные в себя инвестиции, если так можно сказать. Показать себя, то, на что я способен. Хотя бы для самого себя проверить свои силы», — сказал Савосин.

Роман уезжал работать в Казахстан и пропустил сезон-2022/23, однако затем вернулся в Россию.