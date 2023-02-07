Источник: Костомарову ампутировали стопу на левой ноге

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 45-летнему фигуристу прооперировали обе ноги, с одной из них удалось убрать некроз на пятках и части стопы. Зона поражения на второй ноге оказалась больше, по итогу врачи полностью ампутировали Костомарову голеностоп.

В данный момент спортсмен находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством. Врачи берут у Костомарова анализы каждый час и делают регулярные перевязки.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.