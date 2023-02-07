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Сегодня, 10:53

ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Госпитализированному фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к ситуации.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — приводит слова источника близкого к ситуации ТАСС.

Ранее сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

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Источник: https://tass.ru/sport/16980757
Роман Костомаров
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