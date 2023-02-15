Коляда — о школьных годах: «И петарды взрывали, и с уроков сбегали»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, каким был в школьные годы.

«Всякое было. И петарды взрывали, и с уроков сбегали, и в школе стекло разбивал. Совершенно случайно, кстати. Это не как в том видео, в котором парень крутил рюкзак и говорил: «Давай отпускай, главное — в стекло не попади». Нет, это не я. Я был скорее тем, кто снимал. Так получилось, что я прижал парня дверью, а он уже разбил стекло. Теоретически я ничего не разбивал (смеется)», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

27-летний Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в команде, бронзовым призером чемпионата мира-2018, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2017, 2018).