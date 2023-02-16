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Фигурное катание

Сегодня, 17:03

Мишина — о Нугумановой: «Неплохая по характеру, талантливая невероятно, но тренироваться не хотела»

Алина Савинова
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Российский тренер Татьяна Мишина рассказала, почему их штаб не сработался с фигуристкой Елизаветой Нугумановой.

«Можно сказать, я первая с ней отказалась заниматься. Дедушка Лизы рос в фигурном катании вместе с Алексеем, поэтому, когда он попросил взять Лизу в нашу группу, это даже не обсуждалось. Девчонка-то неплохая по характеру, не вредная, талантливая невероятно. Но тренироваться не хотела. Все время находила какие-то отговорки. Недокруты ставят? Понятно почему — засудили. И я с ней долго билась, и Таня Прокофьева, наш хореограф. Объясняли, что надо развиваться, что детская милота в какой-то момент перестает работать и надо начинать показывать что-то более солидное», — приводит RT слова Мишиной.

Она также рассказала, как ее муж Алексей Мишин повел себя в ситуации с ученицей.

«Алексей меня тогда удивил. Он редко когда бывает способен всерьез поругаться с учеником. Даже если такое происходит, это никогда не бывает резко или зло. Но вот Нугуманова его тогда хорошо достала. Разом сказал: «Все, заканчиваем», — добавила тренер.

После прекращения сотрудничества с Мишиным фигуристка тренировалась под руководством Евгения Рукавицына. Летом 2022 года она перешла в группу тренера по танцам на льду Елене Соколовой.

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1112166-mishina-nugumanova-mnenie
Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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