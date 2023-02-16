Ученица Плющенко высказала недовольство своими оценками на первенстве России

Софья Титова, тренирующаяся у Евгения Плющенко, осталась недовольна оценками за свою произвольную программу на первенстве России в Перми.

«Организация понравилась. Прокат короткой не понравился. Не очень довольна оценками, в прошлом сезоне я столько набирала, даже на 6 баллов больше, только с одним тройным акселем. Сейчас я сделала два тройных акселя и четверной сальхов, причем во второй половине. И такие баллы. Мне не очень понравились. Не знаю, с чем связываю, так поставили. Судят строже? Кого как они судят, всех по-разному», — сказала Титова.

Титова получила 140,72 балла за произвольную программу и занимает промежуточное первое место на юниорском первенстве России, набрав 200,73 балла по сумме двух выступлений.