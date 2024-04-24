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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 11:58

РУСАДА не выявило причастности третьих лиц к применению Валиевой допинга

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в деле о допинге фигуристки Камилы Валиевой причастность третьих лиц не выявлена.

«Но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА подчеркнуло, что агентство готово возобновить расследование, если будут получены новые данные.

22 апреля сообщалось, что ВАДА тайно изучало препарат, из-за которого дисквалифицировали Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

Источник: https://tass.ru/
Камила Валиева
РУСАДА
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