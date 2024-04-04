Щербакова рассказала, что чувствовала после завоевания золота на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях от победы на Олимпиаде. Она призналась, что завоевав золото, она почувствовала опустошение, добавив, что долго восстанавливалась и не понимала, что происходит.

«Я столкнулась с обратной историей — выиграв, ловишь какое-то опустошение. Настолько ты все свои ресурсы потратил, что вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции., — призналась Щербакова в интервью YouTube-каналу «Золотое яблоко».