Семененко не выступит на мемориале Панина-Коломенкина из-за травмы колена

Заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что фигурист Евгений Семененко пропустит мемориал Николая Панина-Коломенкина из-за травмы.

«Евгений не выступит на турнире имени Панина-Коломенкина, — цитирует Мишина ТАСС. — Во время контрольных прокатов он на финальной позе резко присел, чем разбудил травму колена, пока он восстанавливается».

Мемориал Панина-Коломенкина пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября.

19-летний Семененко в августе нынешнего года получил травму на шоу в Куршевеле. Спортсмен повредил ноги после падения с тройного акселя.