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Фигурное катание

Сегодня, 14:26

Семененко не выступит на мемориале Панина-Коломенкина из-за травмы колена

Анна Горшкова
Корреспондент

Заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что фигурист Евгений Семененко пропустит мемориал Николая Панина-Коломенкина из-за травмы.

«Евгений не выступит на турнире имени Панина-Коломенкина, — цитирует Мишина ТАСС. — Во время контрольных прокатов он на финальной позе резко присел, чем разбудил травму колена, пока он восстанавливается».

Мемориал Панина-Коломенкина пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября.

19-летний Семененко в августе нынешнего года получил травму на шоу в Куршевеле. Спортсмен повредил ноги после падения с тройного акселя.

Источник: https://tass.ru/sport/15940479
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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