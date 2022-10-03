Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о возможном соперничестве с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам.

«Приму ли участие в турнире шоу программ? Здесь все упирается в бюджет. Вопрос в том, хватит ли у ФФККР на меня денег, я открыто говорю. У меня свои шоу, я давным-давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому-то было хорошо? Я не против, могу откататься. Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — сказал Плющенко matchtv.ru.

Легендарное противостояние между фигуристами было на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Золото турнира в одиночном мужском катании в итоге выиграл Ягудин, Плющенко стал вторым.

Турнир по шоу-программам планируется провести 18-19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.