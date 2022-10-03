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Фигурное катание

Сегодня, 14:57

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет»

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам
Анна Горшкова
Корреспондент
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о возможном соперничестве с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам.

«Приму ли участие в турнире шоу программ? Здесь все упирается в бюджет. Вопрос в том, хватит ли у ФФККР на меня денег, я открыто говорю. У меня свои шоу, я давным-давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому-то было хорошо? Я не против, могу откататься. Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — сказал Плющенко matchtv.ru.

Легендарное противостояние между фигуристами было на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Золото турнира в одиночном мужском катании в итоге выиграл Ягудин, Плющенко стал вторым.

Турнир по шоу-программам планируется провести 18-19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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  • shpasic

    по мне так эта мода на "треш-ток" - полное фуфло в угоду рейтингам и погоне за кликами. и в первую очередь я был бы против тех, кто подогревает такие страсти (задаёт провокационные вопросы, перепечатывает и т.д.).

    03.10.2022

  • glass99

    он, конечно - не особо приятный человек. Но Ягудин - ещё хуже. Просто отвратителен. И, да - публично поддевать Плющенко - он изначально взял за правило. Так что в этом баттле я на стороне носатого)

    03.10.2022

  • shpasic

    приходится же двукратному Олимпийскому чемпиону такую чушь молоть, лишь бы его академию не переименовали в "Ангелов Рудковской".

    03.10.2022

  • Дмитрий Неклюдов

    Такое ощущение, что у него в голове и во рту дерьмо. Чванство и зазнайство. Мы таких не любим. Комплекс серебра на всю жизнь, судя по всему. А правда - она "на табле", как говорится.

    03.10.2022

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