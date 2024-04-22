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Фигурное катание

Сегодня, 20:53

Семененко заработал больше всех зимников в России, Большунов вошел в топ-3

Алина Савинова
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Фигурист Евгений Семененко возглавил рейтинг самых «богатых» российских зимников в сезоне-2023/24.

Согласно исследованию Metaratings.ru, доходы 20-летнего спортсмена составили 6,35 миллионов рублей. Второе место по этому показателю заняла еще одна представительница фигурного катания Аделия Петросян, которая заработала 6,28 миллионов рублей.

На третьей позиции рейтинга расположился лыжник Александр Большунов (5,34 миллионов), на четвертой — Вероника Степанова (4,49).

Также в десятку вошли фигуристы Анастасия Мишина (4,41), Александр Галлямов (4,41), Владислав Дикиджи (4,28), Софья Муравьева (3,73) и биатлонистки Наталия Шевченко (3,68) и Ирина Казакевич (3,57).

Источник: Metaratings.ru.
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александр Большунов
Евгений Семененко
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Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
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