Семененко заработал больше всех зимников в России, Большунов вошел в топ-3

Фигурист Евгений Семененко возглавил рейтинг самых «богатых» российских зимников в сезоне-2023/24.

Согласно исследованию Metaratings.ru, доходы 20-летнего спортсмена составили 6,35 миллионов рублей. Второе место по этому показателю заняла еще одна представительница фигурного катания Аделия Петросян, которая заработала 6,28 миллионов рублей.

На третьей позиции рейтинга расположился лыжник Александр Большунов (5,34 миллионов), на четвертой — Вероника Степанова (4,49).

Также в десятку вошли фигуристы Анастасия Мишина (4,41), Александр Галлямов (4,41), Владислав Дикиджи (4,28), Софья Муравьева (3,73) и биатлонистки Наталия Шевченко (3,68) и Ирина Казакевич (3,57).