Железняков рассказал, как Усачева работает с юными фигуристами

Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе Дарьи Усачевой с молодыми фигуристами. Он заявил, что спортсменка работает с детьми.

«Усачева занимается с детьми, а не со взрослыми фигуристами-сборниками. Фигуристы юных разрядов слушаются и очень любят Дашу, потому что она умеет находить с ними общий язык. Все родители и дети отзываются о ее работе исключительно положительно», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Ранее хореограф рассказал о сотрудничестве с Усачевой.

17-летняя Усачева является серебряным призером Гран-при США (2021) и бронзовым призером Кубка России (2021).