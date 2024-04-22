Железняков рассказал, как Усачева работает с юными фигуристами

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Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе Дарьи Усачевой с молодыми фигуристами. Он заявил, что спортсменка работает с детьми.
«Усачева занимается с детьми, а не со взрослыми фигуристами-сборниками. Фигуристы юных разрядов слушаются и очень любят Дашу, потому что она умеет находить с ними общий язык. Все родители и дети отзываются о ее работе исключительно положительно», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.
Ранее хореограф рассказал о сотрудничестве с Усачевой.
17-летняя Усачева является серебряным призером Гран-при США (2021) и бронзовым призером Кубка России (2021).