Сихарулидзе: «Ситуация с Гуменником? Никакого события»

Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о ситуации вокруг Петра Гуменника.

— Прекращайте! Важное событие? Никакого события, — сказал Сихарулидзе и скрылся за дверьми.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент