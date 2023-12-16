Соколова заявила, что в танцах на льду есть риск порезать друг друга коньками

Тренер Елена Соколова рассказала об опасностях занятиями танцами на льду.

«У нас есть и близкие позиции, и опасные поддержки. Да, нет такой серьезной нагрузки на позвоночник, как у одиночников при приземлении, нет риска упасть с высоты двух метров, потому что мальчики не пользуются вытянутыми руками в поддержках. Но есть другие риски. Можно на твизлах коньками порезать друг друга, если нога открыта и элемент пошел вразнобой. Был такой случай с польской парой Наталья Калишек/Максим Сподырев: они выполняли твизлы с открытой ногой, и партнеру попало по ноге, долго ходил с травмой», — приводит слова Соколовой «Газете.Ru».

На третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске это привело к столкновению Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов, которой пришлось наносить швы.