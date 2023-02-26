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Допинг

Сегодня, 14:18

Журова — о деле фигуристки Валиевой: «Просто невиновна — это не совсем та формулировка»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало заявление своего же дисциплинарного комитета (ДАК), направленного в Спортивный арбитражный суд (CAS), по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«У нее же в пробе есть минимальная доза. Это невозможно отрицать. Просто вопрос дальше, почему оправдывались спортсмены, когда были минимальные дозы. Потому что было доказано, что спортсмен это сделал неумышленно, что запрещенный компонент оказался в его организме не по его воле. Таких прецедентов было множество.

А новое заявление, я думаю, это просто юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна? Ведь крайне сложно придраться к формулировке, что запрещенный компонент неумышленно попал в организм. А это уже может быть очень большой спектр — подмешали, дал врач, не знал, выпил из бутылки, а это было чье-то, и т.д., там вариаций очень много. Просто невиновна — это не совсем та формулировка, скажем так», — приводит «КП Спорт» слова Журовой.

24 февраля стало известно о том, что CAS зарегистрировал три апелляции на результат по делу 16-летней фигуристки о нарушении антидопинговых правил со стороны РУСАДА, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

 

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/svetlana-zhurova-o-dele-valievoj/
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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