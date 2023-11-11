Сын Плющенко заявил о своих ближайших целях

10-летний сын Евгения Плющенко Александр поделился с журналистами своими планами на будущее после победы на третьем этапе «Битвы школ».

-Очень рад и горжусь собой, что выступаю на таких масштабных соревнованиях. Будем стремиться вперед вместе с нашими тренерами. Следующая цель — четверные прыжки? Еще рано — надо выучить все тройные, выступить со всеми тройными и сделать все чисто. Олимпиада? Конечно, остается мечтой.

— Повлияло ли отстранение на твою мотивацию?

Евгений Плющенко: «Ему еще рано об этом думать, его это не трогает. Мы никуда не торопимся. У нас нет задачи прыгнуть четверной как можно быстрее. Мы идем поэтапно», — сказал отец Александра.