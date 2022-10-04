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Фигурное катание

Сегодня, 22:15

Семененко — о своем падении на шоу Плющенко: «Неприятное зрелище. Про это вспоминать не хочется»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский фигурист Евгений Семененко признался, что ему неприятно вспоминать эпизод с падением на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, когда спортсмену потребовалась госпитализация.

— А кому после этого будет комфортно? Один раз, может, видел. Неприятное зрелище. Честно, про это вспоминать не хочется. Уже отвечал в интервью, что причиной был маленький каток, но я также понимаю, что никто ничего не делал специально, чтобы я там упал. Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю. Естественно, помощь предложили, но я отказался. Может, кто-то хотел интриг, скандалов, но я это не приветствую.

— Сам Евгений Плющенко и Яна Рудковская с тобой общались после травмы?

— Да, мне сообщения писали.

— Как ты проводил время в больнице? Тебя там поддерживали, приходили к тебе?

— Да, подарков было очень много. Сейчас покажу — вот коробка с множеством всяких артиков, пожеланий, слов поддержки. Я очень благодарен им за внимание, — цитирует Семененко Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-04-semenenko-o-svoyem-padenii-na-shou-plyushchenko-nepriyatnoye-zrelishche-pro-eto-vspominat-ne-khochetsya
Евгений Семененко
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