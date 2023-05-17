Тарасова назвала интересным желание Загитовой попробовать себя в фехтовании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет показательный поединок с фехтовальщицей Софьей Великой.

«А что, это интересно! Загитова себя пробует в разных вопросах. Главное, чтобы ей нравилось. Такие мероприятия открывают участниц с разных сторон», — сказала Тарасова «СЭ».

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой состоится 1 июля в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».