Тарасова считает, что призывы Украины никак не повлияют на решение ISU по российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что призывы украинской стороны не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях не повлияют на решение Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, ISU не будет опираться ни на чье мнение, и это письмо никак не повлияет на решение. Я продолжаю верить в то, что наших спортсменов допустят к соревнованиям», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

17 мая стало известно о том, что комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала ISU продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до окончания СВО на Украине.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских атлетов в нейтральном статусе.