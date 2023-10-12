Тарасова пожелала здоровья Ягудину: «Чтобы никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на перенесенную Алексеем Ягудиным операцию на колене.

«Он никогда не жаловался на колени. Но все-таки это многолетняя работа. Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!» — сказала Тарасова «СЭ».

5 октября фигурист перенес операцию на левом колене, а 12-го числа — на правом.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трехкратный чемпионом Европы (1998, 1999, 2002). Также он дважды побеждал в финалах «Гран-при"по фигурному катанию.