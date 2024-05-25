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Сегодня, 07:20

«Рейнджерс» сравняли счет в финале «Востока»! В овертайме «Флориду» не спас и Бобровский

«Рейнджерс» сравняли счет в серии с «Флоридой»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Бобровский в матче «Рейнджерс» — «Флорида» (2:1 ОТ) 25 мая.
Фото USA Today Sports
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Было мало хоккея, но очень много борьбы.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Трочек — 7 (Фокс, Панарин), 4:12 — 1:0. Верхэге — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 18:09 — 1:1. Гудроу — 4 (Трочек, Труба), 74:01 — 2:1.
Вратари: Шестеркин — Бобровский.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 31 (8+9+8+6) — 26 (7+9+5+5).
Наши: Панарин (26.25/3/+1) — Куликов (17.35/1/0), Тарасенко (17.16/1/0).
25 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 1-1.

После безголевого стартового матча финала «Востока» «Рейнджерс» во второй встречи серии было катастрофически важно быстрее забросить, обрести хоть какую-то уверенность в атаке и постараться раскачать «Флориду» на домашнем льду. К счастью для главного тренера Питера Лавиолетта, этой ночью его команда довольно оперативно сумела прервать голевую засуху.

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Причем автором первой шайбы парней с Бродвея стал Винсент Трочек — человек, который вполне мог запустить предыдущую игру по совершенно другому сценарию. Но если позавчера второй центр хозяев проверил на прочность шлем и голову Сергея Бобровского, то сегодня не промахнулся из убойной позиции, воспользовавшись шикарным пасом Адама Фокса на пустые ворота.

Однако пока «Рейнджерс» пытались расшатать «Флориду» собственной игрой в атаке, «Пантерз» расшатывали соперника физически, продолжив излюбленную линию на огромное количество силовых. Сначала гости попытались сразу после пропущенной шайбы наказать Алексиса Лафренье. Разве мог понравиться силовой прием молодого канадца на Картере Верхэге, помешавший последнему прервать передачу Фоксу?

А затем напомнил Алексу Веннбергу о том, что голову лучше не опускать, российский защитник гостей Дмитрий Куликов. Правда, сделал это не без двух минут штрафа за блокировку. Учитывая, как жестко команды действовали в прошлый четверг, вряд ли кто-то удивился, что за три периода основного времени они насобирали на двоих 80 силовых приемов.

Как бы хозяева ни прибавили в остроте и количестве голевых моментов у ворот Бобровского, им вновь не удалось использовать свое мощное большинство — все свои четыре попытки реализовать не сумели. А вот гости одним из своих шансов после удаления Барклая Гудроу в концовке первого периода воспользовались — за две минуты до сирены на перерыв Верхэге получил шайбу на вершине, чуть сблизился с ворота и расстрелял «домик» Игоря Шестеркина.

Как описать то, что происходило на льду в следующие 40 минут? Борьба, борьба и еще раз борьба. Ее сегодня было в разы больше, чем непосредственно хоккея. На все происходящее идеально ложилась строчка «in the fields the bodies burning» из культовой песни группы Black Sabbath. Чего стоит только хит все того же Куликова на деревянном солдате Мэтте Ремпе в третьем периоде. Впрочем, не жалели сегодня команды в силовой ни ролевиков, ни лидеров.

Овертайм, как и закончивший его гол Гудроу, получились по такой игре более чем логичными. Хозяева в дополнительное время были на порядок опаснее. Но если в эпизоде с убойным моментом Криса Крайдера парней Пола Мориса спасла пятая точка Оливера Экмана-Ларссона, то оставить великолепный кистевой бросок четвертого центра хозяев никто из «пантер» не смог. В том числе и отыгравший вполне сильный матч Бобровский.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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