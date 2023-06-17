Тарасова о включении Щербаковой и Трусовой в резерв сборной: «Конечно, они будут дальше выступать в соревнованиях»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о решении включить Анну Щербакову и Александру Трусову в резервный состав сборной России.

«А что здесь обсуждать. Почему нет. Трусова и Щербакова попали в резерв сборной России, потому что не участвовали на последнем Чемпионате России. Это нормально. Будут ли они продолжать соревноваться? Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России по фигурному катанию.