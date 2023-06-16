Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

16 июня, 23:01

Трусова, Щербакова, Степанова и Букин включены в резервный состав сборной России на сезон-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Министерство спорта России представило резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В список были включены олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, Майя Хромых, Вероника Яметова, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков (все одиночное катание).

Также в резервном составе присутствуют Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду), Карина Акопова и Никита Рахманин, Дарья Бояринцева и Роман Плешков (парное катание).

5 июня Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
Александра Трусова
Анна Щербакова
2
0
Читайте также
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Плющенко опубликовал редкое фото с 17-летним сыном от брака с Ермак