Трусова, Щербакова, Степанова и Букин включены в резервный состав сборной России на сезон-2023/24

Министерство спорта России представило резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В список были включены олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, Майя Хромых, Вероника Яметова, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков (все одиночное катание).

Также в резервном составе присутствуют Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду), Карина Акопова и Никита Рахманин, Дарья Бояринцева и Роман Плешков (парное катание).

5 июня Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.