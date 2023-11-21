Тарасова рассказала, почему молодые фигуристки рано завершают профессиональную карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о потенциальном возобновлении карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Возвращение Алины Загитовой, конечно, хотела бы видеть. Очень талантливая девочка, отличная фигуристка. Будет прекрасно, если она возобновит профессиональную карьеру. Хотелось ли бы мне вернуть в профессиональное фигурное катание ту же Евгению Медведеву или других фигуристок, которые уже закончили свою карьеру? Давайте все-таки пачками не будем возвращать всех и сразу. Кто захочет, тот обязательно вернется. Фигурное катание же очень тяжелый вид спорта, люди, молодые люди, просто устают. Отсюда частые приостановки или ранние завершения профессиональных карьер», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру. После этого она выступала в роли ведущей в шоу «Ледниковый период», а в текущем сезоне Загитова была приглашена в качестве журналиста на этапы «Гран-при России» по фигурному катанию.