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Фигурное катание

Сегодня, 15:11

Тарасова рассказала, почему молодые фигуристки рано завершают профессиональную карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о потенциальном возобновлении карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Возвращение Алины Загитовой, конечно, хотела бы видеть. Очень талантливая девочка, отличная фигуристка. Будет прекрасно, если она возобновит профессиональную карьеру. Хотелось ли бы мне вернуть в профессиональное фигурное катание ту же Евгению Медведеву или других фигуристок, которые уже закончили свою карьеру? Давайте все-таки пачками не будем возвращать всех и сразу. Кто захочет, тот обязательно вернется. Фигурное катание же очень тяжелый вид спорта, люди, молодые люди, просто устают. Отсюда частые приостановки или ранние завершения профессиональных карьер», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру. После этого она выступала в роли ведущей в шоу «Ледниковый период», а в текущем сезоне Загитова была приглашена в качестве журналиста на этапы «Гран-при России» по фигурному катанию.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-rasskazala-pochemu-molodie-figuristki-rano/
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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