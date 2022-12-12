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Фигурное катание

12 декабря, 13:57

Тарасова считает справедливым признание Загитовой лучшей телеведущей России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание российской фигуристки Алины Загитовой лучшей телеведущей России.

«Думаю, что обе девочки (Алина Загитова, Анна Щербакова) очень хорошие, очень сильные. Алина в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Думаю, что это справедливо. Она совершенствуется», — сказала Тарасова «СЭ».

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас фигуристка — одна из ведущих шоу «Ледниковый период».

У Загитовой — конкурентка в борьбе за титул «лучшая ведущая». Кто посмел?

Алина Загитова
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