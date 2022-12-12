Тарасова считает справедливым признание Загитовой лучшей телеведущей России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание российской фигуристки Алины Загитовой лучшей телеведущей России.

«Думаю, что обе девочки (Алина Загитова, Анна Щербакова) очень хорошие, очень сильные. Алина в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Думаю, что это справедливо. Она совершенствуется», — сказала Тарасова «СЭ».

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас фигуристка — одна из ведущих шоу «Ледниковый период».