Тарасова: «Возвращение Щербаковой? Для этого надо пахать на тренировках»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном возвращении российской фигуристки Анны Щербаковой к соревновательной практике.

«Возвращение Щербаковой? Зачем туда-сюда воздух гонять. Этого нет, никаких заявлений не было. Не вижу смысла в этих разговорах. Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Однако фигуристка включена в резервный состав сборной России на новый сезон.

19-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира. Также на ее счету две серебряные медали на чемпионатах Европы и три победы на чемпионатах России.