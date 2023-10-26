Тарасова жалеет, что Трусова не смогла найти в себе силы вернуться

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой, заявившей, что не считает предательством переход от одного тренера к другому.

«Нельзя сказать, что спортсмен, уходя от тренера, предает его. Но нельзя это и не сказать. С одной стороны, конечно, нельзя забывать многолетнюю работу, старания тренера сделать из спортсмена чемпиона. Но с другой стороны, все в мире меняют тренера, когда кто-то хочет что-то изменить в своей работе, — хотят поработать с другим специалистом, улучшить себя, делать другие программы и просто познакомиться с другой работой. Это очень обидно для тренера, который вел с самого начала, но если это происходит с нормальным человеческим разговором и благодарностями, то это нельзя назвать предательством. Но, к сожалению, это редкость. Я тоже принимала у себя спортсменов, которые уходили от своих тренеров. Это были и наши спортсмены, и итальянцы, и французы, и японцы с американцами. В мире присутствует такая практика», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она также считает, что Этери Тутберидзе повела себя выдающимся образом, когда Трусова ушла от нее к Евгению Плющенко, а потом вернулась обратно.

«Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно?! Это было действие большого, умного тренера. А девочка просто моталась. Мне кажется, Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Очень жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда», — добавила Тарасова.

19-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).