Татьяна Мишина не знает, на какой срок выбыл Коляда из-за болезни

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала новость о пропуске Михаилом Колядой чемпионата России по фигурному катанию.

«Михаил не поехал вместе со всеми на сбор в Новогорск. Думали, ему станет лучше. У Коляды обострение синусита. Ему делали операцию года два назад. На долгий ли срок выбыл, не могу сказать, потому что Коляда не ходил на тренировки до того, как отправиться в Новогорск. Трудно говорить о прогнозах. Такое дело сразу не проходит. Конечно, у Миши было в планах участие на соревнованиях, но вышло так, что болезнь воспалилась. К следующим стартам будет готовиться обязательно!» — приводит слова Мишиной Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.