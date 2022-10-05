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Фигурное катание

Сегодня, 19:36

Навка о конфликте Плющенко и Ягудина: «Детский сад какой-то»

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — приводит Metaratings слова Навки.

3 октября Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным в турнире по шоу-программам и сказал, что Алексей не умеет кататься. На это Ягудин в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением в турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

Плющенко ответил на пост со статистикой и заявил, что Ягудин опубликовал неверную таблицу. Позднее Ягудин заявил, что его не интересуют события, происходившие 20 лет назад.

Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Ягудин. «Вместо работы норовит помериться со мной медалями. И не только ими!» Ягудин и Плющенко — снова соперники

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-o-konflikte-yagudina-i-plyushchenko-detskiy-sad-kakoy-to-takoe-povedenie-ne-podobaet-muzhchine-1376753/
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Татьяна Навка
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