Сегодня, 17:00
В среду, 5 октября, на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» о фигурном катании «Кваксель» пройдет прямой эфир. Вместе с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой мы обсудим самые свежие новости из мира российского и мирового фигурного катания. Мы поговорим про:
— Повторный уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
— Итоги контрольных прокатов.
— Первые турниры российского сезона.
— Этический кодекс от ФФККР.
Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов. Начало — в 20.00.
Присоединяйтесь!