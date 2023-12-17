Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на первое выступление Роман Костомаров на льду после болезни.

«Он настоящий борец! И борется он с собой. Он доказывает себе и нам, что из любой ситуации можно выйти победителем. Он просто гигант! И я счастлива, что я знакома с таким нашим русским парнем», — сказала Тарасова «СЭ».

Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.