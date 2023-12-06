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Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Тарасова: «Судейская оценка не позволяет делать ошибок, тем самым тормозит развитие фигурного катания»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание чемпионки России по фигурному катанию Елены Радионовой о падении уровня женского одиночного катания.

«Не рискуют, потому что судейская оценка важна. Она не позволяет делать ошибок, и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания. Судейство корректное, но есть еще и судейские правила», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Ранее Радионова заявила, что уровень женского одиночного катания падает по определенным причинам: повышение возрастного ценза, уход лидеров. При этом она отметила, что уровень мужского катания растет.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Елена Радионова
Татьяна Тарасова
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