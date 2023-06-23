Тарасова расстроена новостями о своем здоровье: «Меня постоянно хоронят»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту «СЭ» о своем самочувствии.

«Не знаю кому писать, кому кричать, что меня постоянно хоронят. Появляются разные вбросы в разное время. Я себя прекрасно чувствую и здорова!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Тарасова упала в обморок и ее увезли на скорой.

Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В 2008 году ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания.