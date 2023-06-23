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Фигурное катание

Сегодня, 12:13

Певец Дмитрий Колдун оценил дебютную песню и клип Трусовой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусский певец Дмитрий Колдун высказался о первом клипе российской фигуристки Александры Трусовой.

«Насчет клипа Александры — на вкус и цвет. Вы еще мой первый клип не видели — этот гораздо приятнее смотреть.

В том, что спортсмены поют, не вижу ничего особенного — артисты же занимаются в спортзале (смеется). Для этого не нужна лицензия. Вокальные данные надо оценивать на живых выступлениях, на конкурсах или хотя бы под гитару у костра, чтобы без процессоров. По рафинированной записи невозможно ничего понять. Тем более сравнить с другими. Александра — яркая спортсменка и девушка, желаю ей успеха в ее начинании", — цитирует Колдуна Sport24.

23 июня Трусова опубликовала песню «Два крыла» в день своего 19-летия. В этот же день спортсменка выложила клип на свою дебютную музыкальную композицию.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-23-dmitriy-koldun-o-klipe-trusovoy-aleksandra-yarkaya-sportsmenka-i-devushka-zhelayu-yey-uspekha-v-yeye-nachinanii
Фигурное катание
Александра Трусова
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