Тарасова — о смерти Дубинской: «Ее дети выделялись из всех»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на смерть 74-летнего тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской.

«Она была прекрасным тренером и прекрасным человеком. В последнее время не общались с Натальей. Очень хороший молодежный тренер! Ее дети выделялись из всех», — сказала Тарасова «СЭ».

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.