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Фигурное катание

Сегодня, 13:05

Тарасова — о смерти Дубинской: «Ее дети выделялись из всех»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на смерть 74-летнего тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской.

«Она была прекрасным тренером и прекрасным человеком. В последнее время не общались с Натальей. Очень хороший молодежный тренер! Ее дети выделялись из всех», — сказала Тарасова «СЭ».

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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